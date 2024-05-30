FT узнала о «большой дыре» в обороне восточного фланга НАТО

Как сообщает FT, на прошлой неделе премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В послании они назвали ПВО «серьезной уязвимостью в нашей безопасности» и попросили помочь в разработке и, возможно, в финансировании общеевропейской системы противовоздушной обороны. Фон дер Ляйен заявила, что поддержит это предложение. Некоторые столицы ЕС предложили увеличить общий долг для финансирования оборонных проектов, пишет газета.