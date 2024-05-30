WP узнала о беспокойстве США из-за ударов ВСУ по ракетным радарам России

По данным WP, речь идет об атаках в Армавире в Краснодарском крае и Орске в Оренбургской области. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин 25 мая заявил, что на Кубани был нанесен удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении. Он также прикрепил пост из телеграм-канала «Военный осведомитель», где говорилось, что целью были РЛС «Воронеж», находящиеся в Армавире.