Глава Минцифры Казахстана встретился на Байконуре с руководителем Роскосмоса перед стартом

«Сегодня на Байконуре состоялась первая рабочая встреча главы Роскосмоса Юрия Борисова с назначенным 6 мая министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жасланом Мадиевым».
Встреча состоялась в день запуска космического грузового корабля «Прогресс МС-27» ракетой-носителем «Союз-2.1а».
«Обсуждалось сотрудничество на комплексе “Байконур”, а также реализация совместного проекта “Байтерек”.
По итогам встречи Юрий Борисов и Жаслан Мадиев обменялись памятными подарками.
Запуск корабля «Прогресс МС-27» запланирован сегодня — 14.43 часов по времени Астаны.
По данным Роскосмоса, ракета «Союз-2.1а» допущена к заправке. Стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции ожидается 1 июня.