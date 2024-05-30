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Глава Минцифры Казахстана встретился на Байконуре с руководителем Роскосмоса перед стартом

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев встретился на Байконуре с руководителем Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщили в госкорпорации.

Источник: Sputnik.kz

«Сегодня на Байконуре состоялась первая рабочая встреча главы Роскосмоса Юрия Борисова с назначенным 6 мая министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жасланом Мадиевым».

указывается в сообщении.

Встреча состоялась в день запуска космического грузового корабля «Прогресс МС-27» ракетой-носителем «Союз-2.1а».

«Обсуждалось сотрудничество на комплексе “Байконур”, а также реализация совместного проекта “Байтерек”.

отмечается в сообщении.

По итогам встречи Юрий Борисов и Жаслан Мадиев обменялись памятными подарками.

Запуск корабля «Прогресс МС-27» запланирован сегодня — 14.43 часов по времени Астаны.

По данным Роскосмоса, ракета «Союз-2.1а» допущена к заправке. Стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции ожидается 1 июня.

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