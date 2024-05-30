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Центризбирком потребовал от партии PAS вернуть в госбюджет 370 000 леев

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Правящая в Молдове партия «Действие и солидарность» (PAS) получила от Центризбиркома страны предупреждение о соблюдении законодательства, касающегося политических партий.

Источник: Reuters

Так, ЦИК требует от PAS перечислить в государственный бюджет общую сумму в 370 000 леев, деньги, полученные незаконно от нескольких юридических лиц (частных компаний), которые на момент совершения пожертвования имели непогашенную задолженность перед национальным публичным бюджетом старше 60 дней. Решение Центризбирком принял на своем заседании 28 мая.

Согласно документу, PAS должна до 15:00 31 мая 2024 года проинформировать ЦИК о принятых мерах и представить документы, подтверждающие перечисление в государственный бюджет вышеуказанной суммы.

Неисполнение этого обязательства в установленный срок влечет приостановление перечисления средств из государственного бюджета в размере незаконно взысканной суммы, начиная с месяца, следующего непосредственно за месяцем, в котором право на перевод было приостановлено.

экономика