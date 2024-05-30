Лукашенко 1−4 июня совершит государственный визит в Монголию

Официальные переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.