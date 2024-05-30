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Лукашенко 1−4 июня совершит государственный визит в Монголию

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1—4 июня совершит государственный визит в Монголию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Официальные переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко также ознакомится с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии.

Параллельно с мероприятиями государственного визита в Улан-Баторе состоится Монголо-Белорусский бизнес-форум, в ходе которого представители деловых кругов с обеих сторон смогут более детально ознакомиться с возможностями друг друга, обсудить практические вопросы по конкретным направлениям.

Лукашенко Александр