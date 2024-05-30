Губернатор ХМАО Комарова заявила об уходе с поста

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, приняла такое решение и перехожу на другую работу», — сказала она.
Комарова обратилась к жителям области и подчеркнула, что их вера в нее помогла добиться лидерства региона. Кроме того, она поблагодарила президента России Владимира Путина за доверие и поддержку.
«[Благодарю] каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к родине. Югра, ты в сердце всегда», — заключила губернатор.
Наталья Комарова за свою карьеру была главой администрации Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), первым заместителем губернатора ЯНАО, трижды депутатом Госдумы РФ, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
В 2010 году действующий тогда президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение депутатов думы ХМАО кандидатуру Комаровой на должность губернатора. 15 февраля 2010 года депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру, после чего, в 2015 и 2020 году, она переизбиралась на пост губернатора.