Губернатор ХМАО Комарова заявила об уходе с поста

В 2010 году действующий тогда президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение депутатов думы ХМАО кандидатуру Комаровой на должность губернатора. 15 февраля 2010 года депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру, после чего, в 2015 и 2020 году, она переизбиралась на пост губернатора.