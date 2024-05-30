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Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем ТГ-канале.

По словам главы республики, новым министром станет Сергей Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым.

«Ротация кадров продолжается, ее цель — повышение эффективности управления», — добавил Аксенов.

Волченко возглавлял минкурортов Крыма с 18 июля 2017 года.

Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.

Ранее в четверг стало известно о том, что ушел в отставку министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.