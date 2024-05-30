Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку

«Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем ТГ-канале.
По словам главы республики, новым министром станет Сергей Ганзий, занимавший должность заместителя начальника организационного управления Аппарата Государственного совета Республики Крым.
«Ротация кадров продолжается, ее цель — повышение эффективности управления», — добавил Аксенов.
Волченко возглавлял минкурортов Крыма с 18 июля 2017 года.
Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.
Ранее в четверг стало известно о том, что ушел в отставку министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.