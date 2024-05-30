Министр курортов и туризма Крыма ушел в отставку

Сергей Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области. В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности организатор обслуживания в туристических комплексах. В 2006 году окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности менеджер-экономист.