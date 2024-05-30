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Токаев поздравил президента Хорватии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Зорана Милановича и хорватский народ с национальным праздником — Днем государственности, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Акорда приводит слова президента Казахстана о том, что сегодня Хорватия, будучи одной из самых активных стран Европейского союза, добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене.

«Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Астаной и Загребом. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться».

говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Хорватии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному хорватскому народу — благополучия.