Токаев поздравил президента Хорватии

«Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Астаной и Загребом. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться».