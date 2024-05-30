Главы МИД Центральной Азии встретились в Риме

Собеседники, добавили в ведомстве, отметили значимость дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.