Главы МИД Центральной Азии встретились в Риме

Встреча, отметили в МИД, состояла по инициативе казахстанской стороны.
«В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии».
Собеседники, добавили в ведомстве, отметили значимость дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.
«Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу подчеркнул, что такого рода мероприятия стали важным фактором международной политики, позволяя в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона».
Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.