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Главы МИД Центральной Азии встретились в Риме

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана встретились и провели консультации на полях III Министерской конференции «Центральная Азия — Италия» в Риме.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

Встреча, отметили в МИД, состояла по инициативе казахстанской стороны.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии».

говорится в сообщении.

Собеседники, добавили в ведомстве, отметили значимость дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.

«Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу подчеркнул, что такого рода мероприятия стали важным фактором международной политики, позволяя в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона».

отмечается в сообщении.

Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.