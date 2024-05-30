Томенко: президент Беларуси поддержал новые совместные проекты с Алтаем

— Да, и на встрече с президентом, и в последующем на встречах в правительстве Республики Беларусь этому вопросу уделялось внимание. Мы обязаны, я считаю, создать условия и возможности для того, чтобы наши жители, в частности из Беларуси, могли познакомиться и воспользоваться всем тем комплексом возможностей, которые может давать природа и гостеприимство Алтайского края. Для этого надо повнимательнее поработать над логистикой, над тем, как добираться до Алтайского края: все-таки нас разделяет больше 3,5 тысячи километров — это приличное расстояние. Прямых рейсов сегодня из Беларуси в Сибирь нет. Но, с другой стороны, мы, кстати говоря, быстро довольно долетели из Барнаула до Москвы и потом до Минска — это тоже возможно. Но если мы хотим наладить удобное, комфортное сообщение, то надо подумать и о прямом рейсе, может быть, из Минска в Барнаул.