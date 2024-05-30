Томенко: президент Беларуси поддержал новые совместные проекты с Алтаем

Традиционно Беларусь и Алтайский край сотрудничают во многих отраслях промышленности, а сегодня российский регион активно изучает вопросы производства беспилотников гражданского назначения, сельскохозяйственной техники и городского транспорта.
В эксклюзивном интервью информационному агентству и радио Sputnik Беларусь губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о ключевых направлениях и перспективах сотрудничества региона с Беларусью.
— Виктор Петрович, Беларусь и Алтайский край, несмотря на удаленность, активно сотрудничают, увеличивают двусторонний товарооборот. Какие направления вы считаете перспективными?
— У Алтайского края с республикой давние и многолетние связи и взаимоотношения. Надо сказать, что еще в 2002 году начала работать двухсторонняя комиссия по координации нашего сотрудничества. И проведено уже множество заседаний этой комиссии, большой объем работы проделан, и нынешний наш визит — это один из элементов совместной работы. Одна из задач этой комиссии — подвести промежуточные итоги того, что сделано к сегодняшнему дню, как выполняются наши планы, намеченные в предыдущие годы.
Жизнь на месте не стоит и ставит перед нами все новые и новые задачи. С одной стороны, дает новые возможности. Даже сейчас, побывав на некоторых предприятиях, мы видим, что уже появились новые предложения, новые наработки, техника и так далее, а мы еще руководствуемся прежними представлениями. Поэтому, конечно, надо общаться, бывать друг у друга, смотреть, и не только на уровне руководства и представителей власти, но и на уровне предпринимателей, бизнеса, представителей общественности, ну и, конечно, гуманитарной сферы, культуры и спорта и всего, что с этим связано.
У нас состоялась встреча с президентом Александром Лукашенко. Мы обсудили не только традиционные точки соприкосновения и результаты взаимодействия, президент обратил внимание на то, что можно посмотреть и поговорить о каких-то дополнительных сферах, возможностях, которые представляют стороны друг другу, которых мы еще до этого не касались. Поэтому получился такой интересный и очень душевный, теплый разговор. Совсем недавно состоялся официальный визит президента России Владимира Путина сюда, в Беларусь. После встреч президентов и высоких делегаций мы уже на региональном уровне, конечно, продолжаем эту повестку развивать. В этой части мы чувствуем большую ответственность за то, чтобы все решения высокого уровня «приземлялись» в наших регионах и давали конкретную пользу как жителям Беларуси, так и жителям наших регионов, в частности Алтайского края.
— Президент Беларуси отметил, что планируется увеличить взаимный товарооборот между республикой и Алтайским краем, в том числе за счет программы импортозамещения. О каких проектах идет речь? Может быть, появятся совместные предприятия?
— Конечно, складывающаяся перед нашими странами обстановка поставила вопрос импортозамещения как один из ключевых. Мы этим занимаемся, естественно, и дома — в Алтайском крае, в Российской Федерации, и, конечно, в рамках нашего Союзного государства. Потому что связи России и Беларуси, я убежден, настолько тесны и неразрывны, что, в общем-то, отличить взаимодействие межрегиональное внутри России или с областями Беларуси, по сути дела, невозможно. Да, мы активно работаем. Сегодня белорусские предприятия в определенной мере нуждаются в комплектующих, которые производятся на Алтае. Сегодня осуществляются поставки колесных дисков для «Гомсельмаша» с Алтая, и шинной продукции на «Амкодор», и полнокомплектных систем топливного обеспечения работы дизельных двигателей — современных, высокоэкологичных и в то же время конкурентных на уровне лучших мировых образцов.
Сегодня белорусские предприятия нуждаются в вагонах и запчастях к ним. «Алтайвагон» сегодня осуществляет эти поставки. Кстати, в общем объеме всех поставок, которые из Алтайского края идут в республику, до половины — более 40%, по крайней мере, это как раз продукция «Алтайвагона». Здесь тоже есть определенные потребности, мы о них поговорили, что надо усовершенствовать наше взаимодействие. Наши коллеги из Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, конечно, с предприятиями поработают для того, чтобы все потребности текущего дня были обязательно удовлетворены.
— Если говорить о промышленности Беларуси, в какой продукции заинтересован Алтайский край?
— Будучи одной из житниц Российской Федерации, конечно, мы приобретаем сельскохозяйственную технику, и сегодня на полях Алтайского края работает около полутора тысяч комбайнов белорусского производства: «Полесье», ОАО «Гомсельмаш», более 7,5 тысячи тракторов Минского тракторного завода, а это примерно 30% всего нашего тракторного парка.
На самом деле это лишь только небольшая часть тех примеров сотрудничества, которые у нас уже есть. Сегодня, скажем, оборудование для доильных залов — животноводство в Алтайском крае тоже серьезно развито — белорусского производства, тоже вызывает большой интерес у наших сельхозпроизводителей. Не только техника и оборудование для сельского хозяйства, но и строительная техника, дорожная техника, все, что связано с благоустройством, коммунальными делами — это в Беларуси хорошо, серьезно развито. Что касается транспорта, то мы за последнее время приобрели десять белкоммунмашевских трамваев, семь троллейбусов. Учитывая, что каждая единица стоит приличные деньги, это хороший объем взаимодействия.
— С белорусскими партнерами вы обсуждали вопрос о совместном производстве так называемых гражданских беспилотников. Когда этот проект может быть реализован?
— Это как раз один из тех вопросов, которые были поставлены на повестку дня с подачи Александра Григорьевича Лукашенко. Мы взяли этот вопрос в проработку. Сегодня белорусские партнеры нарастили свои компетенции в части производства и использования беспилотных летательных аппаратов именно для гражданских целей. Мы запланировали внимательнее изучить этот вопрос на встрече в Национальной академии наук Беларуси. Сегодня тема беспилотников перспективная, мы ищем точки взаимодействия, где это могло бы дать наибольший эффект, и что надо для этого сделать. Эта работа сегодня ведется и в регионах Российской Федерации. Поэтому мы посмотрим, какие есть наработки и перспективы, и, конечно, здесь постараемся поискать какую-то такую синергию, как говорится, от того, что у нас уже сделано и придумано, и от того, что есть в Беларуси.
По оценкам белорусской стороны, также есть хорошие возможности сотрудничества, связанные с пожаротушением, аварийно-спасательной техникой.
— Алтайский край называют жемчужиной России. Действительно, это уникальная природа. Обсуждались ли взаимные проекты по развитию взаимного внутреннего туризма?
— Да, и на встрече с президентом, и в последующем на встречах в правительстве Республики Беларусь этому вопросу уделялось внимание. Мы обязаны, я считаю, создать условия и возможности для того, чтобы наши жители, в частности из Беларуси, могли познакомиться и воспользоваться всем тем комплексом возможностей, которые может давать природа и гостеприимство Алтайского края. Для этого надо повнимательнее поработать над логистикой, над тем, как добираться до Алтайского края: все-таки нас разделяет больше 3,5 тысячи километров — это приличное расстояние. Прямых рейсов сегодня из Беларуси в Сибирь нет. Но, с другой стороны, мы, кстати говоря, быстро довольно долетели из Барнаула до Москвы и потом до Минска — это тоже возможно. Но если мы хотим наладить удобное, комфортное сообщение, то надо подумать и о прямом рейсе, может быть, из Минска в Барнаул.
>>> Лукашенко поручил проработать организацию рейса из Минска в Барнаул.
Во второй половине следующего года, я убежден, у нас в Барнауле появится новый современный терминал с телетрапами, с возможностью не выходить из самолета сразу на сибирские морозы или на новосибирский зной (если летом прилетаешь), чтобы было комфортно.
Наши санатории и курорты дают большой бальнеологический эффект, это совокупность целебных вод, радоновых источников ну и, конечно, эффект от воздуха, грязей, пантолечения, трав и так далее. Это способствует эффективному проведению лечения и восстановлению после целого ряда заболеваний. Я думаю, что дело закончится подписанием соглашения конкретного отраслевого и конкретных шагов, которые будут в этой части сделаны.
— В Алтайском крае родился поистине народный писатель, актер, режиссер Василий Шукшин, в честь него проводится фестиваль «Шукшинские дни». Насколько сегодня тесно сотрудничество с Беларусью в вопросах культурного обмена?
— Такие связи существуют, и мы их будем и в дальнейшем развивать. Ваш Национальный академический драматический театр имени М. Горького когда-то побывал у нас, и очень тепло его приняли зрители. Завязались очень теплые взаимоотношения между театром Горького и Алтайским краевым драматическим театром имени Василия Шукшина. Поэтому как только визит нашей большой делегации стал возможен, то, конечно, руководители нашей отрасли культуры и театра сразу связались со своими коллегами. Они тоже прилетели вместе с нами.
В рамках этой поездки на сцене театра Горького прошли спектакли нашего театра имени Шукшина. Среди них — репертуарные спектакли, современные «Авиатор» и «Непрощенная», а также спектакли-эскизы «Барнаульская ночь» и «Ныряй!» — о жизни Василия Макаровича. Надо сказать, что в этом году исполняется 95 лет со дня рождения Шукшина, а мы стараемся отмечать круглые и знаменательные даты, связанные с именами наших прославленных земляков, хорошо известных всей стране. Василий Шукшин, Роберт Рождественский, Михаил Калашников, Герман Титов (второй космонавт планеты) — мы стараемся отмечать их юбилеи не только одним каким-то мероприятием, а выстраиваем целую линейку праздничных событий.
В этом году тоже будет фестиваль Шукшина — «Шукшинские дни на Алтае», и в рамках него пройдет кинофестиваль. В общем, программа обещает быть интересной. Поэтому мы в рамках работы двусторонней комиссии также коснулись вопросов взаимодействия в гуманитарной сфере.
Недавно у нас выступали с большим успехом «Песняры», в рамках гастрольного тура. Поэтому мы поддерживаем связи, конечно, и будем их развивать. И не только на уровне руководства и органов власти, но и, конечно, на уровне общения людей — жителей Алтайского края и Республики Беларусь.