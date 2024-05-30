Второй министр за день: глава Минкурортов Крыма Волченко покинул свой пост

Ранее председатель Госсовета Владимир Константинов сообщал, что в 2024 году в Крыму произойдет перезагрузка всей системы власти. По его словам, эта стратегия согласована с главой республики Сергеем Аксеновым. Руководитель парламента пояснил, что на уровне партии перезагрузка начнется в ходе предварительного голосования, а окончательно — на выборах в местные органы власти в сентябре.