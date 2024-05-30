Второй министр за день: глава Минкурортов Крыма Волченко покинул свой пост

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко подал в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию».
Аксенов добавил, что теперь Минкурортов возглавит Сергей Ганзий, который до этого был заместителем начальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма. Глава республики отметил, что ротация кадров в регионе продолжается.
«Ее цель — повышение эффективности управления», — отметил Аксенов.
Напомним, министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец подал в отставку. Аксенов отметил, что такое решение принято в рамках плановой ротации кадров. Глава республики добавил, что теперь региональное министерство ЖКХ возглавит Максим Новик, который до настоящего времени руководил ГУП РК «Вода Крыма».
Ранее председатель Госсовета Владимир Константинов сообщал, что в 2024 году в Крыму произойдет перезагрузка всей системы власти. По его словам, эта стратегия согласована с главой республики Сергеем Аксеновым. Руководитель парламента пояснил, что на уровне партии перезагрузка начнется в ходе предварительного голосования, а окончательно — на выборах в местные органы власти в сентябре.