Премьер проверил реализацию проекта Комфортная школа в Алматинской области

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область проверил исполнение поручений главы государства. На примере строительства новой школы на 900 мест в городе Алатау проверены темпы работ по реализации национального проекта «Комфортная школа», сообщает пресс-служба главы правительства.
Новый образовательный объект, расположенный на площади в 3 тыс. квадратных метров, планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. На сегодня завершены работы по устройству фундамента и монолитного каркаса. Школа будет обеспечена необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, оснащена новейшими технологиями в области строительства и образования. Глава правительства подчеркнул важность ведения качественных строительных работ в установленный срок.
Всего в Казахстане по нацпроекту в 2024—2025 годах планируется открыть 369 школ. В свою очередь, в Алматинской области в 2024—2025 годах будут построены 53 комфортные школы. В текущем году планируется сдать 26 комфортных школ с разной вместимостью, от 600 до 1500 ученических мест.
Согласно условиям нацпроекта, все комфортные школы будут возведены по единому стандарту с обеспечением повышенных мер безопасности, соответствующей инфраструктуры и удобств для учащихся и педагогов.
Премьер-министр поручил ускорить разработку и прохождение государственной экспертизы новых проектов и держать на жестком контроле соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию возводимых зданий. «Это мегапроект президента. Нужен строгий контроль за качеством и своевременностью его реализации. Строительство комфортных школ нацелено на предоставление всех условий для приобретения нашими детьми качественных знаний. Перед правительством стоит задача — к концу 2025 года ввести 740 тыс. новых ученических мест. Необходимо обеспечить высокие темпы строительных работ», — подчеркнул Олжас Бектенов.