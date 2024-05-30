Премьер проверил реализацию проекта Комфортная школа в Алматинской области

Всего в Казахстане по нацпроекту в 2024—2025 годах планируется открыть 369 школ. В свою очередь, в Алматинской области в 2024—2025 годах будут построены 53 комфортные школы. В текущем году планируется сдать 26 комфортных школ с разной вместимостью, от 600 до 1500 ученических мест.