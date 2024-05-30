К 2025 году образование в колледжах Казахстана станет бесплатным

«Организация воспитательно-образовательного процесса через игру и различные виды деятельности создаёт оптимальные условия для физического, интеллектуального и личностного развития детей. Кроме того, в области дошкольного образования начата разработка адаптированной программы для педагогов и родителей по вопросам воспитания детей с раннего возраста. Контент программы разработан с учетом культурных традиций и национальных ценностей».