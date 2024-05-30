Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября

— Ко мне обратились ветераны, блокадники и другие общественники. Я ответил, что мне нужно посоветоваться с президентом, мне нужна его поддержка. И Владимир Владимирович сказал мне, что, безусловно, поддерживает мое стремление, но, прежде всего, это воля горожан, — заявил ранее градоначальник.