Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования, то есть 8 сентября. Соответствующее постановление депутаты Законодательного собрания города утвердили на заседании 30 мая. Голосование будет трехдневным, а решение об этом немногим позже примет Горизбирком.
— Теперь официально. Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября, — написал в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.
Напомним, что ранее о своем желании выдвинуться в кандидаты заявил действующий глава Северной столицы Александр Беглов. Его решение поддержал президент России Владимир Путин. Также российский лидер пожелал градоначальнику удачи.
— Ко мне обратились ветераны, блокадники и другие общественники. Я ответил, что мне нужно посоветоваться с президентом, мне нужна его поддержка. И Владимир Владимирович сказал мне, что, безусловно, поддерживает мое стремление, но, прежде всего, это воля горожан, — заявил ранее градоначальник.
Кроме того, о желании выдвигаться заявляли Надежда Тихонова, Мария Михайлов и Павел Брагин.