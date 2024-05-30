Иноагентам запретили баллотироваться в губернаторы Челябинской области

В Челябинской области иноагент не сможет стать губернатором. Изменения в закон «О выборах губернатора» сразу в трех чтениях приняли депутаты Заксобрания. Такие же поправки внесены в законы о выборах депутатов в региональные и муниципальные органы власти, о проведении референдумов.
— 15 мая в Федеральный закон внесены изменения, касающиеся статуса иностранного агента, — прокомментировал решение председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — В частности установлен запрет на их участие в выборах всех уровней в качестве зарегистрированных кандидатов. При этом уже зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Аналогичные изменения предлагается внести в законы Челябинской области.
Также сегодня депутаты назначили дату выборов губернатора Челябинской области. Имя главы региона на ближайшие 5 лет станет известно 8 сентября 2024 года. О намерении баллотироваться заявил действующий губернатор Алексей Текслер.