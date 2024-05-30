Иноагентам запретили баллотироваться в губернаторы Челябинской области

— 15 мая в Федеральный закон внесены изменения, касающиеся статуса иностранного агента, — прокомментировал решение председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — В частности установлен запрет на их участие в выборах всех уровней в качестве зарегистрированных кандидатов. При этом уже зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Аналогичные изменения предлагается внести в законы Челябинской области.