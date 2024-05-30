Путин поручил создать новые объекты утилизации ТКО в Краснодарском крае

Поручение направлено на решение проблемы утилизации отходов, особенно актуальной в связи с развитием туристической инфраструктуры в регионе и увеличением объема ТКО в курортный сезон. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Согласно поручению, о проделанной работе необходимо доложить президенту до 1 сентября этого года.



Краевой администрации также рекомендовано обеспечить предоставление необходимых земельных участков и принятие местными органами самоуправления решений для реализации проекта по созданию объектов утилизации ТКО. Ответственным за выполнение поручения назначен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что президент Владимир Путин поручил ускорить поиск средств для курорта «Новая Анапа».