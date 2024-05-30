Додон примет участие в ПМЭФ

«На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург», — сообщил Додон в четверг на брифинге.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема мероприятия («Основа многополярности — формирование новых центров роста») раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития с учетом национальных приоритетов.