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Додон примет участие в ПМЭФ

КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что планирует принять участие вместе с коллегами по политформированию в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Источник: Reuters

«На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург», — сообщил Додон в четверг на брифинге.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема мероприятия («Основа многополярности — формирование новых центров роста») раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития с учетом национальных приоритетов.

экономика