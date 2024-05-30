«Есть хороший прирост по инвестициям»: Воронежский губернатор побывал в Репьёвском районе

— Репьёвский район — устойчивый, безусловно, такой камерный, небольшой по численности населения, не насыщен предприятиями, прежде всего промышленными, но развивается сельское хозяйство. И, конечно, абсолютные цифры невелики, но рост присутствует. Это радует, некоторые позиции выше средних областных. Заработная плата выросла на 19%, а по области на 15 с половиной, по инвестициям есть тоже такой хороший прирост в динамике. Мне глава сегодня докладывал, что есть инвесторы, желающие развивать здесь промышленность. Имеются две площадки, поэтому надеюсь, что район экономически будет развиваться. Здесь есть своя прелесть. Это такой спокойный район для тех, кто хочет жить размеренной жизнью. Это место, наверное, в котором можно и будет хотеться жить, — подытожил Александр Гусев.