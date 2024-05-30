«Есть хороший прирост по инвестициям»: Воронежский губернатор побывал в Репьёвском районе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 29 мая посетил с рабочей поездкой Репьёвский район. Там глава региона провел выездное заседание областного правительства, встретился с местными жителями на личном приеме и обсудил развитие муниципалитета.
Визит начался с возложения цветов к памятнику «Воинам-освободителям землякам». Отдав дань памяти героям, Александр Гусев отправился в местную администрацию, где провел личный прием.
Двое репьёвцев просили отремонтировать дороги. Владимир Трефилов рассказал о плачевном состоянии участка от поворота на хутор Прилужный через село Осадчее. Александр Рукавицын — об улице Мамкина хутора Крестьянский. Александр Гусев поручил Министерству дорожной деятельности области рассмотреть возможность проведения работ уже в 2024 году.
Елена Панарина, у которой в зоне СВО находятся муж и сын, попросила посодействовать с закупкой стройматериалов для замены крыши дома. Губернатор поручил профильным министерствам помочь не только с выделением материальной помощи из резервного фонда, но и с ремонтом администрацию Репьёвского района.
Затем на выездном заседании Правительства Воронежской области участники обсудили ряд важных вопросов: дорожное строительство, сельское хозяйство, социальную сферу и медицину. Говорили и об исполнении бюджета за 2023 год. Министр финансов Надежда Сафонова отметила, что собственные доходы консолидированного бюджета составили 182,4 млрд рублей и увеличились в 1,7 раза к уровню допандемийного 2019 года, что выше показателей по России и Центральному Федеральному округу на 7,0 процентных пунктов. А по объему собственных доходов консолидированных бюджетов за прошлый год регион занимает третье место в ЦФО.
При этом расходы составили 188,7 млрд рублей. Особое внимание уделялось реализации национальных проектов и социальной сфере.
Что касается развития АПК, то Воронежская область сохранила статус одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции. По словам зампреда Правительства Виктора Логвинова, доля региона в объеме сельхозпроизводства страны — 3,9%. Мы лидируем в ЦФО по зерновым, подсолнечнику и молоку. Впервые был получен рекордный урожай сои. Также область в первых рядах по производству растительного масла, вторая в России по кондитерским изделиям и сливочному маслу, третья — по сахару и четвертая — по сыру.
Растут в регионе и доходы граждан. Например, зарплата бюджетников в прошлом году поднялась на 16%. Этот показатель больше, чем в среднем по стране.
Также участники заседания обсудили развитие Репьевского района. Экономика района стабильная. По некоторым показателям отмечается рост. Губернатор отметил успехи в развитии муниципалитета.
— Репьёвский район — устойчивый, безусловно, такой камерный, небольшой по численности населения, не насыщен предприятиями, прежде всего промышленными, но развивается сельское хозяйство. И, конечно, абсолютные цифры невелики, но рост присутствует. Это радует, некоторые позиции выше средних областных. Заработная плата выросла на 19%, а по области на 15 с половиной, по инвестициям есть тоже такой хороший прирост в динамике. Мне глава сегодня докладывал, что есть инвесторы, желающие развивать здесь промышленность. Имеются две площадки, поэтому надеюсь, что район экономически будет развиваться. Здесь есть своя прелесть. Это такой спокойный район для тех, кто хочет жить размеренной жизнью. Это место, наверное, в котором можно и будет хотеться жить, — подытожил Александр Гусев.