Дума Североуральска наказала депутата-матерщинника

«Установить, что депутат думы Североуральского городского округа Коптяева Ольга Борисовна публично использовала выражения нецензурной речи и угрозы общения в отношении жителей Североуральского городского округа, что является нарушением депутатской этики в ч. 1, 3 ст. 3 положения о депутатской этике депутатов думы Североуральского городского округа, которое подрывает авторитет деятельности Думы Североуральского городского округа», — говорится в документе.
Помимо публичного порицания Коптяевой грозит административная ответственность. Дума предложила жителям, которых обматерила депутат, обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Как писал ЕАН, интерес к деятельности Коптяевой возник на областном уровне после того, как она в чате обругала избирателей, используя нецензурные выражения. Местные жители выразили недовольство тем, что в одном микрорайоне по пешеходным маршрутам проложены доски через трубы. В ответ Коптяева разразилась бранной речью, обвинив горожан в нежелании самостоятельно решать проблемы благоустройства. Вдобавок к этому депутат угрожала людям применением физического насилия, указывая, что прежде уже применяла насилие к гражданам.
Более того, выяснилось, что Ольга Коптяева занимает должность старшего инспектора поселков Третий Северный и Калья, что отражено на сайте гордумы. При этом Коптяева находится на испытательном сроке. Тем не менее, будучи на этой должности, она грозила также саботировать благоустройство в поселке Третий Северный.
Впоследствии запись с выступлением депутата разошлась по городским пабликам. Коптяева не стала отрицать, что именно она общалась с избирателями в таком тоне. Комментируя скандальную аудиозапись, парламентарий сослалась на опыт покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.