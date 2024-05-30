Дума Североуральска наказала депутата-матерщинника

Как писал ЕАН, интерес к деятельности Коптяевой возник на областном уровне после того, как она в чате обругала избирателей, используя нецензурные выражения. Местные жители выразили недовольство тем, что в одном микрорайоне по пешеходным маршрутам проложены доски через трубы. В ответ Коптяева разразилась бранной речью, обвинив горожан в нежелании самостоятельно решать проблемы благоустройства. Вдобавок к этому депутат угрожала людям применением физического насилия, указывая, что прежде уже применяла насилие к гражданам.