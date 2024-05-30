Сергей Шелест рассказал, когда в Омске демонтируют старый «Шар Бухгольца»

Мэр Омска Сергей Шелест на пресс-конференции рассказал о судьбе памятника «Держава» на площади Бухгольца. Как сообщалось ранее, в 1997 году из-за нехватки средств на площади установили лишь макет памятника. В 2014 году во время сильного ветра памятник в буквальном смысле укатился с постамента.