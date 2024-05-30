Сергей Шелест рассказал, когда в Омске демонтируют старый «Шар Бухгольца»

Мэр Омска Сергей Шелест на пресс-конференции рассказал о судьбе памятника «Держава» на площади Бухгольца. Как сообщалось ранее, в 1997 году из-за нехватки средств на площади установили лишь макет памятника. В 2014 году во время сильного ветра памятник в буквальном смысле укатился с постамента.
Сейчас в Омске планируют установить на месте макета настоящую металлическую скульптуру. Как только монумент будет готов, знаменитый «Шар Бухгольца» будет демонтирован, а на его месте установят такой же, но покрепче.
Меценатом проекта выступает компания «Титан», над его реализацией работает омский скульптор Михаил Минин. Планируется, что скульптура появится уже в этом году.
«Макет уже есть. Шар будет таких же размеров и с барельефами, чтобы не было отторжения у омичей», — отметил мэр.