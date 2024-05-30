«Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной», — сказала министр журналистам перед заседанием министров ЕС, отвечающих за вопросы торговли.
Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.