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Депутат госдумы от Челябинской области взяла под контроль сдачу экзаменов

Яна Лантратова предлагает по поводу спорных ситуаций обращаться в ее приемную.

Источник: Копейский рабочий

С 28 мая по всей стране стартовала процедура сдачи ЕГЭ. Это событие заставляет переживать не только вчерашних выпускников, но и их родителей. Каждый год новостные ленты пестрят сообщениями о том или ином трагичном, вопиющем или конфликтном случае, связанном с единым государственным экзаменом. Задача взрослых в это время поддержать, понять и успокоить детей.

«Я, как мама, прекрасно понимаю, что для школьников и их родителей сдача экзаменов — бессонные ночи и огромный стресс! Поэтому нам важно сохранить психическое и психологическое здоровье детей, помочь им спокойно и успешно пройти этот жизненный этап», — отмечает депутат Государственной Думы Яна Лантратова.

Несмотря на то, что выпускной экзамен в формате ЕГЭ проводится уже более двадцати лет, все равно появляются спорные ситуации и нарушения на местах. Депутат от Челябинской области ставит приоритетной для себя задачей сейчас контроль проведения экзамена, связь с родителями и учениками, помощь в преодолении сложных ситуаций.

«До конца проведения экзаменов я в круглосуточном режиме оперативно буду обрабатывать все ваши обращения по поводу нарушений при проведении ЕГЭ», — добавляет Яна Валерьевна.

образование