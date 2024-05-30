Депутат госдумы от Челябинской области взяла под контроль сдачу экзаменов

С 28 мая по всей стране стартовала процедура сдачи ЕГЭ. Это событие заставляет переживать не только вчерашних выпускников, но и их родителей. Каждый год новостные ленты пестрят сообщениями о том или ином трагичном, вопиющем или конфликтном случае, связанном с единым государственным экзаменом. Задача взрослых в это время поддержать, понять и успокоить детей.