Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину

В последнее время часть стран блока все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что «многие страны» согласились с его подходом о возможной отправке военных.