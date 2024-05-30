В Башкирии приняли закон о запрете мобильных телефонов на уроке

Федеральным законом от 19 декабря 2023 года «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» внесены поправки, направленные на повышение авторитета педагогической профессии, отмечается в обосновании к законопроекту. «В связи с этим одним из существенных нововведений является дополнение статьи 43 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” положением об ограничении использования обучающимися средств подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий», указано в документе.