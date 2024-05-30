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В Башкирии приняли закон о запрете мобильных телефонов на уроке

Курултай Башкирии на заседании сегодня принял в окончательном чтении изменения в республиканский закон «Об образовании…», утвердив запрет использовать мобильные телефоны во время занятий в школах.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

Планируется, что ограничение позволит «минимизировать факты отвлечения внимания, нивелирует возможность списывания и повысит грамотность школьников», сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров.

Федеральным законом от 19 декабря 2023 года «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» внесены поправки, направленные на повышение авторитета педагогической профессии, отмечается в обосновании к законопроекту. «В связи с этим одним из существенных нововведений является дополнение статьи 43 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” положением об ограничении использования обучающимися средств подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий», указано в документе.

образование