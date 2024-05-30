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Заксобрание назначило дату выборов губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 30 мая — РИА Новости. Выборы губернатора Калининградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, эту дату назначили депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании.

Заседание транслировалось в режиме онлайн на сайте Законодательного собрания Калининградской области.

Депутаты рассмотрели только один вопрос — о назначение даты выборов губернатора Калининградской области. В режиме открытого голосования за проголосовали 32 депутата.

«Прошу проголосовать — кто за, кто против. Воздержался. Принимается единогласно. Выборы назначены на 8 сентября», — сказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.