Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Барсуков сказал, что 2500 человек выйдут по амнистии 2024 в Беларуси

Депутат Барсуков сообщил, что около 2500 человек выйдут по амнистии, приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Барсуков рассказал, что около 2500 человек выйдут по амнистии, приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пишет Sputnik.by.

По его словам, амнистия, согласно предварительным данным, затронет 7850 человек. Он уточнил, что 5000 останутся в местах лишения свободы, а 2500 выйдут на свободу. Кроме того, он сказал, что на амнистию могут рассчитывать те, кто встал на путь исправления.

Барсуков уточнил, что вопрос, связанный с амнистией, прорабатывался таким образом, чтобы не осложнить криминогенную обстановку в стране.

Сообщается, что 30 июня 2024 года депутаты во время заседания первой сессии Палаты представителей Национального собрания приняли в двух чтениях проект закона «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».