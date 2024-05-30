Депутат Барсуков сказал, что 2500 человек выйдут по амнистии 2024 в Беларуси

По его словам, амнистия, согласно предварительным данным, затронет 7850 человек. Он уточнил, что 5000 останутся в местах лишения свободы, а 2500 выйдут на свободу. Кроме того, он сказал, что на амнистию могут рассчитывать те, кто встал на путь исправления.