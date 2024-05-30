Депутат Барсуков сказал, что 2500 человек выйдут по амнистии 2024 в Беларуси

Заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Барсуков рассказал, что около 2500 человек выйдут по амнистии, приуроченной к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пишет Sputnik.by.
По его словам, амнистия, согласно предварительным данным, затронет 7850 человек. Он уточнил, что 5000 останутся в местах лишения свободы, а 2500 выйдут на свободу. Кроме того, он сказал, что на амнистию могут рассчитывать те, кто встал на путь исправления.
Барсуков уточнил, что вопрос, связанный с амнистией, прорабатывался таким образом, чтобы не осложнить криминогенную обстановку в стране.
Сообщается, что 30 июня 2024 года депутаты во время заседания первой сессии Палаты представителей Национального собрания приняли в двух чтениях проект закона «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».