Андрей Бочаров открыл под Волгоградом оборонно-спортивный лагерь

«Для нас очень важно то, что центр “Воин” открывает летние смены “Время героев” именно на этом месте, уникальный проект создан губернатором Волгоградской области Героем России Андреем Бочаровым, — подчеркнул Водолацкий. — Мы посмотрели все помещения, классы для занятий. Наши курсанты, которые прибыли из 6 субъектов Российской Федерации, находятся здесь уже несколько дней, они очень довольны и испытывают огромное чувство благодарности, уважения ко всем создателям этого лагеря. К занятиям уже приступили более 600 курсантов в возрасте от 14 до 17 лет».