Андрей Бочаров открыл под Волгоградом оборонно-спортивный лагерь

Программа первой смены включает 3 модуля: образовательный, спортивно-оздоровительный и досугово-воспитательный. Ребята пройдут занятия по инженерной, тактической и огневой подготовке, тактической медицине, управлению и противодействию БПЛА, парашютному спорту. В рамках смены состоятся «Разговоры о важном», воспитанники встретятся с Героями России и участниками спецоперации из Волгоградской области, подготовлена также большая культурная программа.
30 мая с воспитанниками лагеря «Авангард» пообщался губернатор Андрей Бочаров. Глава области ознакомился с инфраструктурой и оснащением комплекса. Для ребят построено 4 корпуса на 200 человек, палаточный городок на 480 мест.
«Первую смену открываем совместно с центром “Воин”, в ней участвуют дети и молодежь нашей страны, в том числе из Донбасса и Новороссии, — отметил Андрей Бочаров. — Появилась возможность увеличить охват детей и подростков патриотической работой, существенно расширить объем выполняемых задач. Создан многофункциональный современный комплекс, где есть все возможности, чтобы дети получили навыки и дополнительные знания, которые им помогут в жизни».
Техническое оснащение лагеря осмотрел также председатель правления центра «Воин», депутат Госдумы РФ, Герой ЛНР, казачий генерал Виктор Водолацкий.
«Для нас очень важно то, что центр “Воин” открывает летние смены “Время героев” именно на этом месте, уникальный проект создан губернатором Волгоградской области Героем России Андреем Бочаровым, — подчеркнул Водолацкий. — Мы посмотрели все помещения, классы для занятий. Наши курсанты, которые прибыли из 6 субъектов Российской Федерации, находятся здесь уже несколько дней, они очень довольны и испытывают огромное чувство благодарности, уважения ко всем создателям этого лагеря. К занятиям уже приступили более 600 курсантов в возрасте от 14 до 17 лет».
Открытие оборонно-спортивного лагеря — только первый этап большой работы. В Среднеахтубинском районе в течение 3−4 лет построят центр казачьего воспитания, также будет сформирован центр летной подготовки.