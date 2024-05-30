Белоруссия не будет амнистировать причастных к экстремизму и терроризму

Казакевич рассказал, что предлагается не распространять амнистию на лиц, к которым в 2021—2024 годах применялась амнистия, но они вновь совершили умышленное преступление в период неснятой и непогашенной судимости. Он уточнил, что в среднем таких лиц не более 4%, то есть обычно амнистированные лица исправляются. Также предполагается не применять амнистию к лицам, которые на день приговора полностью не возместили причиненный ущерб, расходы на медпомощь пострадавшим, доход, полученный преступным путем. Амнистию не применят к злостным нарушителям порядка во время отбытия наказания и к тем, кто допустил особо опасный рецидив.