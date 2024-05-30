WSJ: Трамп может назначить Маска своим советником в случае победы на выборах

Дональд Трамп и Илон Маск обсуждали возможность назначения главы Tesla на должность советника президента США в случае, если господин Трамп победит на ближайших президентских выборах. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сообщили осведомленные источники. По их данным, Дональд Трамп и Илон Маск говорили о том, как глава Tesla мог бы курировать вопросы безопасности на границах США и экономики страны.