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Мэр Омска Шелест сообщил о строительстве ливнёвок в городе

На сегодняшней пресс-конференции мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал вопрос о строительстве ливневой канализации в городе.

Источник: МК.RU Омск

Он пояснил, что на сегодняшний день основной вариант — это обустройство ливнёвок в процессе реконструкции дорог. Так в этом году ливнёвки появятся на улице Шаронова, в рамках первого этапа её реконструкции, на бульваре Архитекторов и на улицах 10 лет Октября-Сыропятский тракт.

А 2022−2023 годах они были построены на улице 9-й Ленинской на участке от улицы Стальского до улицы 25 лет Октября, на улицах Крупской и дублёре Лукашевича. А также вдоль транспортной развязки по улице 3-й Островской у Ленинградского моста.

В этом году в бюджете города предусмотрено финансирование обустройства открытой ливневой канализации. Её планируется сделать на Конева, 8-й Чередовой, Воровского и других улицах.

ЖКХ