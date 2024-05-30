Мэр Омска Шелест сообщил о строительстве ливнёвок в городе

Он пояснил, что на сегодняшний день основной вариант — это обустройство ливнёвок в процессе реконструкции дорог. Так в этом году ливнёвки появятся на улице Шаронова, в рамках первого этапа её реконструкции, на бульваре Архитекторов и на улицах 10 лет Октября-Сыропятский тракт.
А 2022−2023 годах они были построены на улице 9-й Ленинской на участке от улицы Стальского до улицы 25 лет Октября, на улицах Крупской и дублёре Лукашевича. А также вдоль транспортной развязки по улице 3-й Островской у Ленинградского моста.
В этом году в бюджете города предусмотрено финансирование обустройства открытой ливневой канализации. Её планируется сделать на Конева, 8-й Чередовой, Воровского и других улицах.