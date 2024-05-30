Мэр Омска Шелест сообщил о строительстве ливнёвок в городе

Он пояснил, что на сегодняшний день основной вариант — это обустройство ливнёвок в процессе реконструкции дорог. Так в этом году ливнёвки появятся на улице Шаронова, в рамках первого этапа её реконструкции, на бульваре Архитекторов и на улицах 10 лет Октября-Сыропятский тракт.