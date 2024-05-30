Додон призвал запретить любые военные учения в Молдавии

«Самое важное — это мир. Я думаю, что нужно аннулировать и запретить любые военные учения с другими странами на территории Молдавии исходя из нейтрального статуса (республики). Нужно отменить вызовы резервистов, когда каждый день наших детей, родственников под угрозой уголовного преследования призывают в военкомат, пугают людей. Итак люди убегают из нашей страны. А этим еще больше вредят нашей стране», — сказал Додон на брифинге.