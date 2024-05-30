Додон призвал запретить любые военные учения в Молдавии

«Самое важное — это мир. Я думаю, что нужно аннулировать и запретить любые военные учения с другими странами на территории Молдавии исходя из нейтрального статуса (республики). Нужно отменить вызовы резервистов, когда каждый день наших детей, родственников под угрозой уголовного преследования призывают в военкомат, пугают людей. Итак люди убегают из нашей страны. А этим еще больше вредят нашей стране», — сказал Додон на брифинге.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.