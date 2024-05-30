В Челябинской области назначили дату выборов губернатора

«Дату выборов губернатора Челябинской области определили депутаты законодательного собрания… Единым днем голосования является второе воскресенье сентября, соответственно, выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
По данным заксобрания, решение о назначении даты выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
По словам председателя заксобрания Олега Гербера, данное решение является важнейшим решением для ближайших пяти лет в Челябинской области.
Как сообщалось, 23 мая состоялось расширенное заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» с участием заместителя полпреда президента в УрФО Бориса Кириллова. Президиум рассмотрел несколько кандидатур на пост губернатора региона, выдвинутых партийцами — все участники единогласно поддержали кандидатуру действующего губернатора Алексея Текслера. Текслер отмечал, что президент России Владимир Путин ранее одобрил его желание выдвигаться на пост губернатора.