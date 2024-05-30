Путин предложил главе Тюмени возглавить ХМАО вместо Комаровой

Руслан Кухарук в 2002 году работал в администрации Тюменского района, а затем в течение девяти лет — в департаменте имущественных отношений Тюменской области. В 2012—2017 года он отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города. В 2016-м был назначен замглавы администрации Тюмени, а в 2018-м — избран главой города.