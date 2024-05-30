Путин предложил главе Тюмени возглавить ХМАО вместо Комаровой

«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», — обратился президент к Руслану Кухаруку во время встречи.
«Владимир Владимирович, спасибо большое за оказанное доверие исполнять обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Действительно, сегодня это очень серьезный стратегический регион, существенный вклад в экономику страны сегодня вносит», — ответил Кухарук.
Руслан Кухарук назвал одной из важнейших задач на посту губернатора ХМАО улучшение условий жизни населения, в том числе — переселение из аварийного жилищного фонда. Также он отметил необходимость поддержать членов семей участников спецоперации.
«У Ханты-Мансийского автономного округа — Югра есть подшефная территория — это Донецкая Народная Республика, город Макеевка. Сегодня такое очень плотное взаимодействие идет по восстановлению объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры. Эту работу, несомненно, нужно продолжить», — сказал Кухарук. Владимир Путин пожелал ему удачи на новом месте работы.
Руслан Кухарук в 2002 году работал в администрации Тюменского района, а затем в течение девяти лет — в департаменте имущественных отношений Тюменской области. В 2012—2017 года он отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города. В 2016-м был назначен замглавы администрации Тюмени, а в 2018-м — избран главой города.
Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО с марта 2010 года, сообщила, что решила уйти с должности из-за перехода на другую работу (на какую именно, не уточнила). Она поблагодарила Владимира Путина и жителей за доверие и поддержку.