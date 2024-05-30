Пять молдавских телеканалов лишены лицензий

Речь идет о ООО Telesistem TV (телеканалы «Первый в Молдове» и Accent TV), ООО Arhidoc Grup (телеканал Orizont TV) и ООО Telestar Media (Canal 2 и Canal 3).
«Эти компании нарушили требование совета предоставить полный пакет информации, предъявив данные только об одном банковском счете, в то время как у них от пяти до восьми счетов в различных банках».
Совет также на заседании 24 мая постановил направить последнее уведомление 36 компаниям, которые ранее не ответили на запрос предоставить требуемую информацию.
Запрет оппозиционных СМИ в Молдове
Комиссия по чрезвычайным ситуациям своим решением от 30 октября 2023 года, принятым по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ), приостановила лицензии шести телеканалов: Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. В тот же день глава СИБ Александр Мустяцэ заявил, что ведомство издало приказ о блокировке на территории страны 31 информационного портала, в том числе 20 российских.
За неделю до этого, 24 октября, СИБ уже заблокировала 22 сайта российских телеканалов, таких, как RT, «Вести», «Звезда», «Царьград», «Рен ТВ», «Мир», мотивировав решение тем, что они «искажают информацию, распространяемую в публичном пространстве в условиях чрезвычайного положения».
Блокировка в Молдове русскоязычных сайтов, в том числе новостных, началась в 2022 году. Так, 26 февраля был заблокирован доступ к сайту информагентства Sputnik Молдова, впоследствии под такие же ограничения попали сайты других российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года в стране действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм. С 19 декабря 2022 года приостановлены лицензии шести русскоязычных телеканалов.
Блокировка русскоязычных сайтов в Молдове продолжилась в январе-апреле 2023 года, а 13 сентября из страны был выдворен руководитель информагентства Sputnik Молдова Виталий Денисов.
Режим чрезвычайного положения в Молдове прекратил действие с начала 2024 года. Однако запреты и приостановки вещания все еще действуют. Принятие решений о деятельности компаний, попавших под запрет, перешло в ведение Совета по продвижению инвестиционных проектов государственного значения при Национальном агентстве инвестиций. С 1 июня совет перешел в ведение Агентства государственных услуг.