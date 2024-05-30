Пилотный проект: три района стали округами

В ходе обсуждения законов Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив привёл в пример Маслянинский район как один из самых передовых в области при реализации инициатив. «Уверен, что на примере Маслянинского района мы увидим все преимущества такой формы управления как муниципальный округ, — высказался спикер регионального парламента. — Это, в первую очередь, управляемость территорией, потому что на местах, к сожалению, огромный дефицит кадров — что среди глав сельских советов, что среди депутатов. У меня нет сомнений, что именно округа станут самыми инициативными из территорий нашей области. Считаю это решение правильным. Возьмите, к примеру сферу жилищно-коммунального хозяйства: мы же не можем в каждом селе создать службу ЖКХ! Иногда быстрее доехать и провести коммунальный ремонт на месте, чем содержать свою собственную службу в каждом селе. Здесь ведь не только управляемость, но и экономический эффект!».