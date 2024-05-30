Пилотный проект: три района стали округами

Три новых закона предусматривают внедрение, наряду с муниципальными районами, такой формы самоуправления как муниципальные округа. Пилотными в этом процессе преобразований становятся три района области: Карасукский, Маслянинский и Татарский.
С докладами перед региональными парламентариями выступил председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. Он сообщил, что поправки между первым и вторым чтениями носили технический характер и вносятся для того, чтобы не нарушать внутреннюю логику законов.
«Ношу первопроходцев в нашей области на себя взяли Маслянинский, Карасукский и Татарский районы, — пояснил Игорь Умербаев. — Произойдёт объединение всех муниципальных образований, которые находятся внутри этих муниципальных районов. У округа будет единая администрация, единое руководство, единый Совет депутатов».
При этом, как отметил глава комитета, за каждым муниципальным образованием будут закреплены должностные лица. «Плюсы мы видим в том, что упрощаются многие бюджетные, финансовые, экономические процессы, — подчеркнул Игорь Умербаев. — Ведь тем, кто живёт в сельской местности, понятно, какой там сильный кадровый голод и постоянная нехватка финансов. Порой муниципалитеты остаются без вины виноватыми, когда у них нет средств на реагирование на предписание прокуратуры, иных надзорных органов. Создание муниципальных округов и призвано решить эти проблемы. Плюс ещё в том, что во многие программы проще входить именно муниципальным округам. Думаю, что в течение года мы увидим результаты этого пилотного проекта и сможем их оценить».
Впрочем, как и на предыдущей сессии Заксобрания, при первом чтении законопроектов, нашлись и сторонники, и противники их принятия. «Хотел бы констатировать, что на сегодняшний день специалисты, которые анализируют проведение муниципальной реформы, однозначных ответов о преимуществах и недостатках не дают», — высказал свою позицию вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов. По его мнению, только наработанная практика позволит увидеть положительные или отрицательные результаты преобразований.
Большинством голосов депутаты Заксобрания региона поддержали во втором чтении принятие всех трех законов — по преобразованию трёх муниципальных районов области в муниципальные округа.
Председатель Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области Юрий Объедко рассказал об опыте своей территории. По его информации, в 2012 году в районе полностью упразднили администрацию города Карасука, передав её полномочия администрации Карасукского района.
«Считаю, что создание Карасукского округа позволит нам эффективнее использовать трудовые ресурсы, производственные мощности, придаст нам стабильности в развитии и управлении территорией, — убежден Юрий Объедко. — Спасибо депутатам Заксобрания, что приняли этот важный закон! Думаю, мы воплотим его в жизнь, что даст скачок в развитии нашей территории. Мы, карасучане, живём на границе области. И для гостей нашей страны с нас начинается Россия. Поэтому важно, чтобы наш район был благоустроенным, чистым и опрятным. Мы со своей стороны готовы приложить к этому все силы».
В ходе обсуждения законов Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив привёл в пример Маслянинский район как один из самых передовых в области при реализации инициатив. «Уверен, что на примере Маслянинского района мы увидим все преимущества такой формы управления как муниципальный округ, — высказался спикер регионального парламента. — Это, в первую очередь, управляемость территорией, потому что на местах, к сожалению, огромный дефицит кадров — что среди глав сельских советов, что среди депутатов. У меня нет сомнений, что именно округа станут самыми инициативными из территорий нашей области. Считаю это решение правильным. Возьмите, к примеру сферу жилищно-коммунального хозяйства: мы же не можем в каждом селе создать службу ЖКХ! Иногда быстрее доехать и провести коммунальный ремонт на месте, чем содержать свою собственную службу в каждом селе. Здесь ведь не только управляемость, но и экономический эффект!».