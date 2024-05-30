В Кремле заявили о провоцировании странами НАТО Украины на продолжение конфликта

«Они делают это сознательно, мы слышим очень много воинственных заявлений. Это провоцирование нового уровня напряженности. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
Как подчеркнул Песков, страны альянса намерены продолжать конфликт с Россией, но это будет наносить урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности.
До этого, 24 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist призвал союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Украине оружия, допустив возможность ударов по территории РФ. Позже, 27 мая, он повторил свои слова на сессии Парламентской ассамблеи альянса. При этом в обоих случаях Столтенберг заявил о необходимости избежать эскалации.
После, 29 мая, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, говоря о возможности снятия ограничений на применение Киевом американского оружия, отметила, что США оставляют за Украиной принятие конечных решений о том, как вести боевые действия с Россией. Она подчеркнула, что в этом вопросе политика США не менялась.
28 мая президент РФ Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Киеву удары западным оружием по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют». Он отметил, что им следует помнить о своей небольшой территории с плотным населением.
Тогда же глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет право на такие удары, если это делается «соразмерно». Ранее такую возможность поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, тогда как против нее высказались канцлер Германии Олаф Шольц и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, а также представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.