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Глава Озерска Евгений Щербаков досрочно ушел в отставку

Мэр считает, что городу нужна новая кровь.

Источник: Страница Евгения Щербакова в ВК

Сегодня, 30 мая, глава ЗАТО Озерск в Челябинской области Евгений Щербаков объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий главы города. Мы все знаем, что в городе есть запрос на обновление, и я принял решение начать с себя», — сообщил градоначальник.

Щербаков не уточнил, по какой причине покидает пост и чем планирует заняться в будущем.

Озерский городской округ Евгений Щербаков возглавил в октябре 2015 года. До этого он работал на ПО «Маяк» и в МУП «Комбинат школьного питания».