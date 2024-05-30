Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО

«В связи с заявлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Н. В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ” постановляю: 1. Принять отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Н. В. по собственному желанию», — говорится в документе.