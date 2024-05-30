Токаев принял Измухамбетова

«Глава государства принял депутата Мажилиса, председателя РОО “Организация ветеранов”, члена Национального курултая Бактыкожу Измухамбетова», — говорится в сообщении в четверг.
Измухамбетов проинформировал о деятельности республиканского общественного объединения «Организация ветеранов»:
— в настоящее время организация реализует два проекта. В частности, благодаря инициативе «Дәнекер» за последние четыре года удалось примирить, не доводя дело до суда, стороны в 4563 спорах из 6896;
— в Атырауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях осуществляется проект «Іскерлік және жанашырлық», направленный на поддержку нуждающихся в социальной поддержке граждан.
Также Измухамбетов рассказал об активном участии старшего поколения в реализации закона «Об общественном контроле». Во время борьбы с паводками ветераны проводили широкую разъяснительную работу, призывая граждан к спокойствию. Кроме того, он представил предложения по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, религиозной ситуации, а также стабилизации цен на продукты питания в регионах.