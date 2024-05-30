Токаев принял Измухамбетова

Также Измухамбетов рассказал об активном участии старшего поколения в реализации закона «Об общественном контроле». Во время борьбы с паводками ветераны проводили широкую разъяснительную работу, призывая граждан к спокойствию. Кроме того, он представил предложения по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, религиозной ситуации, а также стабилизации цен на продукты питания в регионах.