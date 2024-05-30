В Белоруссии приняли проект договора об организации по русскому языку

«Проект закона “О ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку” принят в одном чтении», — говорится в сообщении.
Договор учреждает международную организацию по русскому языку, ее основной задачей является создание необходимых условий для укрепления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания.
В пресс-службе уточнили, что договором также утверждается устав международной организации по русскому языку, который определяет цели, задачи данной организации, а также регламентирует порядок ее деятельности.
«Целью этой организации является укрепление и развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами СНГ. Мы говорим об укреплении взаимовыгодного сотрудничества между странами СНГ по поддержанию и продвижению русского языка как средства коммуникации, межгосударственного общения», — сказала журналистам в четверг депутат Елена Клишевич, комментируя законопроект.
По ее словам, высшим органом организации будет министерская конференция, исполнительным — управляющий совет. Также будет работать секретариат. Депутат рассказала, что документ уже подписан главами шести государств СНГ, но выразила надежду, что к нему будут присоединяться и новые государства.
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре в Бишкеке. В конце прошлого года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что организация по поддержке русского языка заработает в 2024 году, ее штаб-квартира разместится в Сочи.