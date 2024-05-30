Воронеж посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько

«Выполнены работы на сумму свыше 1 млрд рублей»



О работе Правобережных очистных сооружений замминистра рассказал генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко. По словам гендиректора, в рамках инвестиционных программ предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции всего комплекса. Кроме того, на ПОС уже произошли изменения, направленные на улучшение экологии и качества очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, которые поступают с правобережной части Воронежа, микрорайонов Придонской и Шилово, а также города Семилуки.



— В настоящее время «РВК-Воронеж» выполнены работы на общую сумму свыше 1 млрд рублей. За период реализации инвестиционной программы 2012−2018 годов выполнены строительство цеха механической очистки на сумму 425 млн рублей и реконструкция аэротенков на сумму 270 млн. Проведена реконструкция первичных и вторичных отстойников с восстановлением железобетонных конструкций и монтажом современного оборудования. За этот период введены в эксплуатацию аэротенки с применением технологии нитри-денитрификации. Это позволило улучшить качество биологической очистки сточных вод. Также в этот период построен цех механического обезвоживания осадка, благодаря которому из эксплуатации были выведены иловые площадки, — поделился Олег Николаенко.