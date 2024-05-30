Воронеж посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько

В четверг, 30 мая, Воронеж посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько. Он осмотрел Правобережные очистные сооружения (ПОС), где оценил инфраструктуру знакового объекта ЖКХ, а также ознакомился с ходом реконструкции Петровской набережной. Подробности — в материале РИА «Воронеж».
«Выполнены работы на сумму свыше 1 млрд рублей»
О работе Правобережных очистных сооружений замминистра рассказал генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко. По словам гендиректора, в рамках инвестиционных программ предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции всего комплекса. Кроме того, на ПОС уже произошли изменения, направленные на улучшение экологии и качества очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, которые поступают с правобережной части Воронежа, микрорайонов Придонской и Шилово, а также города Семилуки.
— В настоящее время «РВК-Воронеж» выполнены работы на общую сумму свыше 1 млрд рублей. За период реализации инвестиционной программы 2012−2018 годов выполнены строительство цеха механической очистки на сумму 425 млн рублей и реконструкция аэротенков на сумму 270 млн. Проведена реконструкция первичных и вторичных отстойников с восстановлением железобетонных конструкций и монтажом современного оборудования. За этот период введены в эксплуатацию аэротенки с применением технологии нитри-денитрификации. Это позволило улучшить качество биологической очистки сточных вод. Также в этот период построен цех механического обезвоживания осадка, благодаря которому из эксплуатации были выведены иловые площадки, — поделился Олег Николаенко.
Он добавил, что в рамках реализации инвестиционной программы 2019−2024 годов уже проведена реконструкция десяти первичных и вторичных отстойников на сумму 308 млн рублей. Также было запущено строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов, произведена реконструкция узла механической очистки, а также первичных отстойников № 5 и № 3. Кроме того, в настоящее время ведется реконструкция двух отстойников на сумму 88 млн рублей, завершение работ запланировано на 2024 год.
«Проект будет интересен и востребован для туризма»
Затем Алексей Ересько ознакомился с ходом реконструкции Петровской набережной. Заместителю министра показали уже выполненные работы, рассказали о ходе реализации второй и третьей очередей проекта, а также о планах по благоустройству Петровского острова.
Зампред облправительства Константин Кузнецов отметил, что концепция развития Петровского острова обсуждалась как с историками, так и с горожанами.
— Мы планируем воссоздать здесь антураж эпохи Петра I. По разводному мосту люди смогут попадать на сам остров, где их будет встречать воссозданная крепость, исторически располагавшаяся на месте нынешнего главного корпуса ВГУ. Здесь также будут расположены различные функциональные зоны, музей, детская площадка, кафе, пирс и многое другое. Корабль «Гото Предестинация» здесь может получить свое новое место стоянки, уверен, что данный проект будет интересен и востребован для туризма, — рассказал Константин Кузнецов.
Алексей Ересько поддержал проект, пообещав подумать о его софинансировании за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
— Здесь надо подумать — каким из вариантов нам необходимо пойти. Но хочу сказать, что в Послании Федеральному собранию президент как раз уделил внимание благоустройству таких парков и территорий. Сейчас мы совместно с Минфином прорабатываем варианты, каким способом финансировать такие объекты. Потому что они, как правило, очень затратны, но тот эффект, который они дают, очень важен. Я вижу, что на этом проектном решении предусмотрена стоянка для яхт, а это направление, которое сейчас набирает свою популярность, — отметил заместитель министра.
На встрече присутствовал депутат Государственной Думы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Сидякин. Он также поддержал проект развития Петровского острова, назвав его очень важным для развития туристического потенциала региона.
Напомним, подрядчиком, который займется разработкой проекта историко-культурного тематического парка «Петровский остров», выбрали московское АО «Центр технологического развития». Компания выполнит работы по максимальной начальной цене контракта — 36 млн 486 тыс. рублей. Строительство пройдет в два этапа. Работы в рамках первого этапа необходимо завершить до 1 августа 2024 года, работы в рамках второго — до 1 ноября 2024-го.
Затем Алексей Ересько осмотрел Успенский Адмиралтейский храм, к разработке документации для реставрации которого планируют приступить в ближайшее время. Церковь построена в конце XVII века, в ней служил епископ Митрофан Воронежский, а Петр I, по легенде, пел на клиросе.
Как сообщало РИА «Воронеж», первым этапом строительства предусмотрены возведение моста, устройство инженерных сетей, входных групп и детских игровых площадок, благоустройство прилегающей территории. Второй этап включает воссоздание здания музея «Цейхгауз» с музейной площадью и причалом для швартовки судна «Гото Предестинация», создание садов в регулярном стиле, строительство пирса для маломерных судов и благоустройство территории. Гарантия на результат работ составит пять лет. Строительство парка планируют завершить в 2026 году.