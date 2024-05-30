Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заксобрание утвердило двух новых зампредов в нижегородском правительстве

Законодательное собрание Нижегородской области согласовало назначение Максима Гафурова и Дмитрия Старостина на должности заместителей председателя регионального правительства региона.

Источник: Reuters

Максим Гафуров в областном правительстве будет курировать профессиональные спортивные команда. Ранее он занимал должность генерального менеджера нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

Дмитрий Старостин с 2009 по 2013 год являлся секретарем-референтом, атташе посольства РФ в Италии. После этого несколько лет работал на разных дипломатических должностях в структурах МИД РФ. С 2020 по 2023 год первым секретарем, советником посольства РФ в США, а до нового назначения в Нижегородскую область — начальником отдела департамента государственного протокола МИД РФ.

Губернатор Глеб Никитин ранее сообщал, что должность зампреда для Дмитрия Старостина ввели в связи с «активной работой с иностранными партнерами». Новый человек в нижегородском правительстве расширением внешнеэкономических связей, привлечением крупных инвесторов и объединением практик в сфере международного сотрудничества.