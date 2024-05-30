Заксобрание утвердило двух новых зампредов в нижегородском правительстве

Дмитрий Старостин с 2009 по 2013 год являлся секретарем-референтом, атташе посольства РФ в Италии. После этого несколько лет работал на разных дипломатических должностях в структурах МИД РФ. С 2020 по 2023 год первым секретарем, советником посольства РФ в США, а до нового назначения в Нижегородскую область — начальником отдела департамента государственного протокола МИД РФ.