Заксобрание утвердило двух новых зампредов в нижегородском правительстве

Максим Гафуров в областном правительстве будет курировать профессиональные спортивные команда. Ранее он занимал должность генерального менеджера нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».
Дмитрий Старостин с 2009 по 2013 год являлся секретарем-референтом, атташе посольства РФ в Италии. После этого несколько лет работал на разных дипломатических должностях в структурах МИД РФ. С 2020 по 2023 год первым секретарем, советником посольства РФ в США, а до нового назначения в Нижегородскую область — начальником отдела департамента государственного протокола МИД РФ.
Губернатор Глеб Никитин ранее сообщал, что должность зампреда для Дмитрия Старостина ввели в связи с «активной работой с иностранными партнерами». Новый человек в нижегородском правительстве расширением внешнеэкономических связей, привлечением крупных инвесторов и объединением практик в сфере международного сотрудничества.