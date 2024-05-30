Мэр Новосибирска рассказал о поиске начальника департамента транспорта

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о поиске начальника департамента транспорта. Он уже проводил несколько собеседований, но кандидаты отказываются от поста.
Кудрявцев поделился проблемой в прямом эфире радио «Городская волна». На руководителе департамента транспорта лежит большая ответственность.
«Отчасти собеседования провожу сам, подбирал две кандидатуры, которые по набору навыков и компетенций соответствовали, но когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, уходили в неизвестном направлении», — отметил мэр.
В ближайшее время власти надеются принять кадровые решения.