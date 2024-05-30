Военкоматы Кубани поставили на воинский учет почти 400 мигрантов

Военкоматы Кубани поставили на воинский учет 377 мигрантов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по ЮВО.
Уточняется, что 42 из них встали на учет только после проведенных в ряде кубанских городов рейдов. Проверки проходили 29 и 30 мая в Лабинске, Тимашевске, Ейске, Сочи, станицах Тбилисской, Павловской и Степной. Натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет, выявляли по месту жительства, на стройплощадках и в местах массового скопления людей.
С начала года подобных рейдов было проведено 120, в ходе них проверили 1,5 тысячи человек.
Из поставленных на учет мигрантов 11 заключили контракт о прохождении воинской службы в рядах ВС РФ. Кроме того. на воинскую службу по контракту поступили 6 иностранцев.