Военкоматы Кубани поставили на воинский учет почти 400 мигрантов

Уточняется, что 42 из них встали на учет только после проведенных в ряде кубанских городов рейдов. Проверки проходили 29 и 30 мая в Лабинске, Тимашевске, Ейске, Сочи, станицах Тбилисской, Павловской и Степной. Натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет, выявляли по месту жительства, на стройплощадках и в местах массового скопления людей.