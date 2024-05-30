МИД пообещал ответные меры посольству и консульствам Польши в России

Ограничение вступит в силу с 1 июня. МИД Польши требует заранее уведомлять о поездках дипломатов посольства в Варшаве и генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани за пределы регионов. Исключение сделано для посла России, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.