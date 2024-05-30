МИД пообещал ответные меры посольству и консульствам Польши в России

Россия примет меры против диппредставительств Польши в ответ на ограничение передвижение российских дипломатов в стране, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.
28 мая посольство России в Варшаве получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов по стране, причины такого решения не объяснили, рассказала Захарова.
Ограничение вступит в силу с 1 июня. МИД Польши требует заранее уведомлять о поездках дипломатов посольства в Варшаве и генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани за пределы регионов. Исключение сделано для посла России, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.
«Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве, генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге», — заявила представитель российского МИД. Она назвала решение польского МИД странными, так как они «создадут очередные неудобства» польским дипломатам, работающим в России.
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