Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов России

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили средства и ценные бумаги российского Центробанка на сумму порядка $280 млрд. Более двух третей из них находятся в Евросоюзе. Минфин России в 2022 году оценивал размер этих средств примерно в $300 млрд. В Эстонии отчитывались о заморозке около €30 млн активов.