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Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине

АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. Военное лобби заблокировало и саботировало стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Reuters

Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база, заявлял ранее президент России Владимир Путин.

«Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», — заявил турецкий лидер, выступая в четверг на финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024.

В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать».

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