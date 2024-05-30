Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
«Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», — заявил турецкий лидер, выступая в четверг на финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать».