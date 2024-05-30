Кремль уверен в безопасности курортов Краснодарского края

«Туристический поток в Краснодарском крае весьма высокий. Он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий, это же круглогодичный курорт. Поэтому сейчас мы такой опасности не видим», — отметил Песков.



Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорты Краснодарского края участились в мае. В ночь на 27 мая украинские беспилотники попытались атаковать Геленджик, однако все дроны были подавлены средствами ПВО. Ранее, в ночь на 17 мая, украинские БПЛА пытались ударить по гражданским объектам в Новороссийске. ПВО сбила над регионом 44 дрона. Несмотря на возникшие локальные возгорания, пострадавших не было.



Кроме того, минувшей ночью ПВО уничтожила 8 ракет ATACMS над Азовским морем и 8 вражеских БПЛА над Черным морем.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что курорты Краснодарского края продолжают привлекать туристов, несмотря на попытки атак со стороны Украины.