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Кремль уверен в безопасности курортов Краснодарского края

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что туристический поток в Краснодарском крае остается высоким, несмотря на недавние атаки со стороны Украины.

Источник: Новая Кубань

«Туристический поток в Краснодарском крае весьма высокий. Он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий, это же круглогодичный курорт. Поэтому сейчас мы такой опасности не видим», — отметил Песков.

Атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорты Краснодарского края участились в мае. В ночь на 27 мая украинские беспилотники попытались атаковать Геленджик, однако все дроны были подавлены средствами ПВО. Ранее, в ночь на 17 мая, украинские БПЛА пытались ударить по гражданским объектам в Новороссийске. ПВО сбила над регионом 44 дрона. Несмотря на возникшие локальные возгорания, пострадавших не было.

Кроме того, минувшей ночью ПВО уничтожила 8 ракет ATACMS над Азовским морем и 8 вражеских БПЛА над Черным морем.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что курорты Краснодарского края продолжают привлекать туристов, несмотря на попытки атак со стороны Украины.

туризм и отдых