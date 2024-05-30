В Кремле заявили, что НАТО провоцирует «бессмысленную войну»

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с вооружением для Украины могут стать целью для России. Кремль также предупреждал о негативном влиянии поставок оружия на переговоры. Также Лавров заявлял, что США и НАТО участвуют в украинском конфликте через поставки оружия и обучение военных в других странах.