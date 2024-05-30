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В Кремле заявили, что НАТО провоцирует «бессмысленную войну»

Дмитрий Песков прокомментировал заявления из стран НАТО о возможности использования ВСУ западных вооружений для атак на Россию.

Источник: AP 2023

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что подобная риторика лишь способствуют усилению напряженности и может подталкивать Украину к продолжению бессмысленных военных действий. По мнению представителя Кремля, акцент на воинственных высказываниях со стороны стран-членов Североатлантического альянса, особенно со стороны США, является осознанным шагом, который создает негативную динамику и может иметь серьезные последствия.

Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ИА «Интерфакс»)

«Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами — войну в прямом и переносном смысле», — заявил «Интерфаксу» Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что грузы с вооружением для Украины могут стать целью для России. Кремль также предупреждал о негативном влиянии поставок оружия на переговоры. Также Лавров заявлял, что США и НАТО участвуют в украинском конфликте через поставки оружия и обучение военных в других странах.

Диана Тачаева

Песков Дмитрий