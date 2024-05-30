Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отстранил несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве.

Источник: AFP 2023

«Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. <…> Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», — приводит издание слова источников.

Газета указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

При этом, по данным The Washington Post, официальные лица США настаивают на том, что основные аспекты отношений между Вашингтоном и Киевом остаются прочными.

Как сообщало агентство Bloomberg, Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.

Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что «не будет и не собиралась» участвовать в «очередной сходке по “формуле Зеленского”. Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.

При этом Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.